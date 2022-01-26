В ближайшие выходные в Украине значительно потеплеет – прогноз синоптиков

Главное: В выходные в Украину придет потепление. При этом ожидаются осадки.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что в ближайшие выходные, 29-30 января, в Украине потеплеет. Появился прогноз синоптиков.

На большей части территории страны пройдут мокрый снег и дожди.

Отмечается, что днем будет от минус 1 до плюс 4, а ночью от 6 мороза до 1 тепла.

В Киеве прогнозируется снег с дождем: днем от 0 до плюс 2, а ночью 2-4 мороза.

Карта погоды:

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