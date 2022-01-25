Главные новости за 25 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 25 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 19 118 человек. Умерли 161 больной.

- В 2021-м году в Украине произошло 5 019 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 113 человек.

- Синоптики рассказали о погоде в феврале. Ожидается, что будет меньше осадков.

- Мороз в 32 градуса ударил в Украине. Его зафиксировали в селе Верхний Яловец.

- Давка произошла на поединке Кубка африканских наций. Погибли не менее восьми людей.

- Ученые гадают, откуда на Земле взялись океаны. Они могли появиться из минерала.