В Лондоне двухэтажный автобус по какой-то причине въехал в жилой дом

Главное: На северо-востоке Лондона даблдеккер врезался в жилое здание. Количество пострадавших не сообщается, однако известно, что на месте понадобилась помощь медиков.

Детали: Утром 25 января двухэтажный автобус врезался в магазин на первом этаже жилого дома на Селвин-авеню в Лондоне. Как сообщает Independent, точное число жертв и пострадавших пока неизвестно, однако помощь медиков на месте происшествия понадобилась.

Причина аварии также не называется.

В результате аварии водитель автобуса оказался зажат между частями автомобиля, пожарные вытаскивали его с помощью специального оборудования. После водителя отвезли в больницу.

Сейчас на месте происшествия действуют спасатели и полицейские. Первые уже убедились в том, что никому из пострадавших не угрожает опасность.

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