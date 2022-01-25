Ученые продолжают открывать все новые крайне неприятные последствия коронавируса для организма

Главное: Международная группа ученых установила, что коронавирус SARS-CoV-2 может пробуждать спящие ретровирусные последовательности в геноме человека, что приводит к развитию серьезных хронических заболеваний.

Детали: Ученые Франции, Испании и Мексики выяснили, что S-белок коронавируса может активировать в клетках крови ген эндогенного ретровируса человека (HERV), который кодирует белок ENV, участвующий в сборке вирусных оболочек. Как сообщает Lenta.ru, экспрессию белка ENV в Т-лимфоцитах ранее связывали с тяжелым респираторным дистресс-синдромом у пациентов с SARS-CoV-2, однако механизм оставался неизвестным.

В ходе эксперимента ученые добавили рекомбинантный S-белок в культуру мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с SARS-CoV-2. В результате они наблюдали активацию гена, кодирующего ENV, у 20-30% людей, зараженных COVID-19. Это, вероятно, указывают на генетическую предрасположенность среди инфицированных к активации ENV и респираторному дистресс-синдрому.

Известно, что более одного процента человеческого генома представляет собой остатки ретровируса HERV-W, что больше, чем кодирующие белок последовательности. Некоторые из этих остатков при активации могут приводить к различным заболеваниям, в том числе рассеянному склерозу.

В тему: Осенью 2021 года ученые из Барселонского института глобального здравоохранения установили, что коронавирус зависит от погоды.