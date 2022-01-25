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Новости > Управделами УПЦ считает, что томос не помог преодолеть церковный раскол в Украине

Управделами УПЦ считает, что томос не помог преодолеть церковный раскол в Украине

Александра Кудрявцева
25.01.22 11:32
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Управделами УПЦ считает, что томос не помог преодолеть церковный раскол в Украине

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви остались верны Церкви и Предстоятелю, несмотря на угрозы и агрессию со стороны раскольников.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Вопреки всем прогнозам заангажированных „экспертов“, случилось то, что случилось: раскольники ненадолго объединились, к ним перешло несколько представителей духовенства от Украинской Православной Церкви, но фактически не изменилось ничего. Верующие УПЦ как были верны своему Священноначалию и Церкви, так и остаются до сих пор. А различные раскольничьи группировки как враждовали между собою, так и продолжают враждовать. Агрессия против верующих со стороны раскольников и захваты храмов тоже никуда не исчезли. Как видим, всё осталось как есть. Раскол так и не был преодолен», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что за длительный период не последовало «и намека на сожаление или раскаяние» со стороны представителей Фанара по отношению к церковному расколу в Украине.

«Факт того, что тебя признает „великим господином“ группа неприкаянных раскольников, — утешение невеликое. Неужели ради призрака чисто титулярной власти над православной Украиной стоило всё затевать? Сомнительное достижение. Это же касается и тех иерархов, которые поддержали раскол. Забыв все прежние обещания о поддержке канонического Православия на украинской земле, они поспешили принять раскольников. Если же они нынче и чувствуют сожаление, то лишь от того, что добросовестные священники стали их покидать», — сказал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что несмотря на несмотря на захваты и угрозы в Украине строятся новые храмы, открываются новые приходы и монастыри Украинской Православной Церкви.

«И происходит это не „на зло“ и не „в пику“ кому-то на Фанаре. Это всё делается ради любви ко Господу и Его Церкви. И любовь эта победит всё», — подытожил управделами УПЦ.

В тему: В Черновцах провели встречу детей из общин УПЦ, пострадавших от рейдеров.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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