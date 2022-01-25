В Одессе учительница избила школьника бутылкой

Главное: В школе № 92 Одессы учительница украинского языка ударила по голове ученика 5 класса бутылкой. После этого она сразу же уволилась.

Детали: В одесской школе № 92 на уроке украинского языка в 5 классе учительница подошла к сидевшему за последней партой ученику, выхватила у него из рук пустую пластмассовую бутылку и два раза ударила по голове. Как сообщает «Обозреватель», мальчик попытался защититься от нее руками.

Как видно на видео, опубликованном на канале Vgorode News в YouTube, после этого учительница закричала: «В чем дело? Смотри, чтоб я тебя не забила». В свою очередь, за парня попыталась заступиться одноклассница.

Как сообщила директор школы Лариса Асманская, ударившую мальчика учительницу уже уволили. При этом она обратила внимание на тот факт, что пострадавший неоднократно нарушал порядок на уроках, что не оправдывает действий педагога.

В свою очередь, директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что инцидент произошел еще до Нового года. Дети, которые сняли видео, обратились к социальному педагогу — он и сообщил директору о происшествии.

По словам чиновницы, реакция администрации была абсолютно правильной и правомерной — они подали заявления в департамент образования, полиции и службу по делам детей.

Что касается учительницы, то, по информации Буйневич, она сразу решила уволиться, и это было ее решением.

«Она имеет на это право, она не крепостная. Ее в любом случае на период расследования отстранили бы от работы, но человек принял решение уволиться самостоятельно. Несмотря на это, изучение данной ситуации продолжается правоохранителями и службой по делам детей и департамента», — сказала чиновница.

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