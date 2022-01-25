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Новости > В Одессе учительница избила школьника бутылкой

В Одессе учительница избила школьника бутылкой

Александр Панько
25.01.22 10:51
232
В Одессе учительница избила школьника бутылкой

Главное: В школе № 92 Одессы учительница украинского языка ударила по голове ученика 5 класса бутылкой. После этого она сразу же уволилась.

Детали: В одесской школе № 92 на уроке украинского языка в 5 классе учительница подошла к сидевшему за последней партой ученику, выхватила у него из рук пустую пластмассовую бутылку и два раза ударила по голове. Как сообщает «Обозреватель», мальчик попытался защититься от нее руками.

Как видно на видео, опубликованном на канале Vgorode News в YouTube, после этого учительница закричала: «В чем дело? Смотри, чтоб я тебя не забила». В свою очередь, за парня попыталась заступиться одноклассница.

Как сообщила директор школы Лариса Асманская, ударившую мальчика учительницу уже уволили. При этом она обратила внимание на тот факт, что пострадавший неоднократно нарушал порядок на уроках, что не оправдывает действий педагога.

В свою очередь, директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что инцидент произошел еще до Нового года. Дети, которые сняли видео, обратились к социальному педагогу — он и сообщил директору о происшествии.

По словам чиновницы, реакция администрации была абсолютно правильной и правомерной — они подали заявления в департамент образования, полиции и службу по делам детей.

Что касается учительницы, то, по информации Буйневич, она сразу решила уволиться, и это было ее решением.

«Она имеет на это право, она не крепостная. Ее в любом случае на период расследования отстранили бы от работы, но человек принял решение уволиться самостоятельно. Несмотря на это, изучение данной ситуации продолжается правоохранителями и службой по делам детей и департамента», — сказала чиновница.

В тему: В апреле 2018 года в луцкой школе № 15 ученицы пожаловались на издевательства со стороны учителя. Девочки-подростки 13-14 лет утверждают, что учительница математики Лилия Владимировна Волога якобы заставила их в классе раздеться до нижнего белья, чтобы обыскать в поисках вейпа.

Весной 2021 года в одной из школ Львовской области учительница заставила ученика съесть бумажный самолетик, а потом угрожала ему ножом. Впоследствии она заявила, что «пошутила».

В ноябре 2021 года в одной из обуховских школ Киевской области учительница ударила первоклассника головой о парту. Впоследствии выяснилось, что от нее пострадали и другие пострадавшие дети.

Тогда же в с. Цмины Волынской области учительница схватила школьника за ухо и ударила по лицу.

Напомним: В начале марта 2019 года Нетешинский городской суд Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности родителей школьника, который систематически оскорблял и психологически давил на учителя.

Осенью 2020 года ювенальная полиция Тернопольской области начала расследование жалобы директора школы о вызывающем поведении школьника на уроках украинского языка. Ученик неоднократно их срывал и злословил к учительнице. Подросток не реагировал на любые замечания педагога, травил ее и оскорблял.

Тэги: Одесса, происшествие, конфликт, школа, скандал, образование, буллинг, новости Украины

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