Появилась страшная статистика «пьяных» ДТП в Украине

Главное: В 2021-м году в Украине произошло 5 019 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 113 человек.

Детали: В полиции рассказали о статистике ДТП с участием пьяных водителей в Украине в 2021-м году. Появились страшные цифры.

Так, было зафиксировано 5 019 таких аварий. В них погибли 113 людей, а травмы получили 1 072 человека.

Отмечается, что в прошлом году задержали 133 289 водителей с признаками алкогольного и/или наркотического опьянения (в позапрошлом году таких было 129 480 человек).

Только в 2022-м году зафиксировали 6 567 случаев такого пьяного вождения.

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