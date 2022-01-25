Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 19 118 человек. Умерли 161 больной.

Детали: В Украине фиксируют вспышку коронавируса. Данные на вторник, 25 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели 19 118 человек, в том числе 2 809 детей и 594 медработника. Были госпитализированы 1 507 людей, а выздоровели 5 863 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 58 184, методом ИФА – 6 374, экспресс-тестами – 45 563.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской области (2 299) и Киеве (1 589).

Умерли 161 человек. За все время скончались 99 443 человека.

С начала пандемии заболели 3 889 488 людей, а выздоровели - 3 591 201 больной.

В тему: Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине.