Премьер-министр Великобритании сравнил вторжение России в Украину с Чечней

Главное: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек, что конфликт в Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню».

Детали: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что разведывательные данные по российскому вторжению в Украину «мрачны, но не являются неотвратимыми». Как сообщает Reuters, по его словам, необходимо «ясно дать понять Кремлю, что это будет катастрофическим шагом».

«Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня», — заявил он, выразив убеждение, что при необходимости украинцы будут бороться.

«Данные разведки довольно мрачная по этому поводу. Я не думаю, что сейчас это каким-то образом неотвратимо, я думаю, что разум все еще может одержать верх», — заключил Джонсон.

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.