В Украине продолжается волна «минирований» учебных заведений

Главное: Волна минирований учебных заведений в Украине продолжается. Правоохранители проверяют анонимную информацию о минировании учебных заведений в Чернигове, Запорожье и Одессе.

Детали: В Украине продолжается волна «минирований». Правоохранители проверяют анонимную информацию. Так, в понедельник, 24 января во всех учебных заведениях Чернигова был остановлен образовательный процесс из-за сообщений о минировании зданий. Об этом сообщил начальник Управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура.

По его словам, соответствующие службы обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет взрывоопасных веществ или предметов. После этого работа школ и детских садов будет возобновлена.

В Запорожье на электронный адрес колл-центра СБУ также поступило сообщение о якобы минировании всех учебных заведений города. Ученики и персонал эвакуированы. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка.

В распоряжении издания ZaБор оказался полный текст сообщения о минировании всех школ и детсадов Запорожья. В нем говорится, что в каждое учебное заведение заложено по 9 килограммов тротила.



В сообщении «минеры» называли себя KARNAVAL. Они заявили, что вместе с группировкой Gerex заложили взрывчатку в каждое учебное заведение Запорожья и потребовали выплатить им 15 млн гривен на номер мобильного телефона. На сбор денег они дали 2 часа.

Кроме того, сегодня также поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и торговых центров в Одессе. Как пишет Думская, спецслужбы проводили эвакуацию людей из помещений.

В тему: 21 января в Киеве и Львове неизвестные «заминировали» все школы.

В СБУ рассказали, кто стоит за волной псевдоминирований в Украине.