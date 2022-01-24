Не торопитесь тратить: В Украине хотят расширить список лиц, которые смогут купить лекарства на «вовину тысячу»

Главное: В Кабмине рассматривают возможность расширения программы «еПоддержка» с целью покупки лекарств на другие группы населения, помимо пенсионеров. В первую очередь, речь идет об инвалидах I группы.

Детали: Кабинет министров Украины планирует расширить список людей, которые могут потратить 1 тыс. гривен за вакцинацию от коронавируса, за счет инвалидов I степени, независимо от возраста. С сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн предоставленных государством в рамках программы «еПоддержка», на покупку лекарств. Как сообщает Офис президента Украины, об этом во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19 24 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Да, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста», — рассказал он, добавив, что Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения программы на другие группы населения.

Отметим, что на сегодняшний день уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках программы «еПоддержка».

В тему: С 24 января 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте от 60 лет могут использовать 1000 гривен по программе «еПоддержка» на покупку лекарств, в том числе онлайн.

В целом украинцы на данный момент получили 7,3 млрд грн в рамках государственной программы «еПоддержка». При этом они уже потратили 1,7 млрд грн.