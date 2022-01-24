Украинцы потратили в 4 раза меньше «вовиных тысяч», чем получили

Главное: Украинцы, полностью вакцинированные от коронавируса, потратили 1,7 млрд грн из 7,3 млрд грн, выделенных в рамках государственной программы «еПоддержка».

Детали: С начала запуска программы «еПоддержка» на карты вакцинированных от коронавируса украинцев из Государственного бюджета перечислено 7,3 млрд грн. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, 1,7 млрд грн из этих средств граждане уже потратили.

При этом больше всего они потратили на покупки в книжных магазинах — 575 млн грн, в кинотеатрах — 444 млн грн, на театры и концерты — 218 млн грн.

Еще 204 млн грн потратили на покупку авиа и ж/д билетов, 171 млн грн — на спорт.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.