Стало известно, о каких подарках думает Зеленский накануне дня рождения

Главное: По словам спикера ВР Руслана Стефанчука, президент Украины Владимир Зеленский попросил вместо подарков на свой день рождения, переводить деньги на благотворительный счет.

Детали: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, как собирается поздравить президента Украины с днем рождения. Как сообщает Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник, 24 января, он рассказал, что Владимир Зеленский попросил перевести все подарки на благотворительность.

«Насколько я знаю, Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков. Он даст номер благотворительности, на который желающий может перебросить средства», — заявил спикер, подчеркнув, что «это такая предварительная версия».

«Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции» , — заключил Стефанчук.

Отметим, что Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года. Таким образом, завтра ему исполнится 44 года.

В тему: 25 января 2021 года группа активистов принесла под здание Офиса президента Украины фортепиано «Украина». Таким образом, они поздравили его с днем рождения.

Тогда же он признался, что чувствует себя на 13 лет моложе.