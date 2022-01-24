Британские медики рассказали, как справиться с бессонницей

Главное: Бессонницу можно победить. Для этого нужно снизить уровень кортизола.

Детали: Как победить бессонницу? Об этом поведали медики из Великобритании, которые опубликовали свои рекомендации.

Так, эксперты говорят, что в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс.

Врачи пояснили, что для здорового сна необходимо снизить его количество.

В отчете информируется: «Если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить настроение».

Дело в том, что в этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет существенную роль в цикле сна и бодрствования.

Подчеркивается, что смягчение стрессовой нагрузки после объятия позволит снизить риск сердечнососудистых заболеваний, укрепит иммунную систему, а выброс дофамина расслабит мускулатуру.

Резюмируется, что данный комплекс факторов способствует быстрому погружению человека в состояния сна.

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