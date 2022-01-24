Одиозный «слуга народа» опять опозорился с поздравлением украинцев

Главное: Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности «потерял» едва ли не половину Украины.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в своем поздравлении по случаю Дня Соборности пожелал украинцам единства «от Киева до Закарпатья». Как сообщает «Главред», впоследствии он заменил публикацию.

В настоящее время в его аккаунте опубликован следующий текст: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

В тему: Как сообщали СМИ, в этом годе на Рождество Николай Тищенко поздравил украинцев с тем, что «Христос Воскресе».