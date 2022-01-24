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Новости > Госпогранслужба и полиция не рассказывают о смерти солдата-срочника на границе с Румынией

Госпогранслужба и полиция не рассказывают о смерти солдата-срочника на границе с Румынией

Александр Панько
24.01.22 10:33
268
Госпогранслужба и полиция не рассказывают о смерти солдата-срочника на границе с Румынией

Главное: На Буковине возле украинско-румынской границы нашли тело пограничника с огнестрельным ранением. Пограничная служба и полиция не сообщили об этом случае.

Детали: Вечером 21 января на участке украинско-румынской границы в Черновицкой области было обнаружено тело военнослужащего срочной службы. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, на место происшествия вызвали «скорую помощь» и правоохранителей.

Сейчас идет следствие и устанавливаются причины смерти пограничника.

В то же время Государственная пограничная служба Украины и полиция Черновицкой области никак не сообщили о случившемся.

В тему: В июне 2018 года на Буковине группа неизвестных напала на украинских пограничников, так что те были вынуждены отстреливаться.

Тэги: Черновицкая область, убийство, смерть, криминал, Буковина, Государственная пограничная служба Украины, срочники

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