Митрополит УПЦ рассказал, для чего Господь дает таланты

Главное: Бог даёт каждому бесценный дар - жизнь, наделяет каждого талантом, чтобы не просто им пользовались, а совершенствовались для дела служения Господу.

«Апостол Павел напоминает о том, что всё, что имеем, дано Богом. У каждого человека свои способности, свои таланты. Одному Бог дал талант хорошо разбираться в математике, другому - в языках. Третьему даёт уникальный голос и идеальный музыкальный слух. Неужели кто-то станет утверждать, что получил тот или иной талант только потому, что сам этого захотел? Конечно, не каждый музыкант, художник, математик, добившись успеха, станет за это благодарить Бога. Напротив, большинство скажут, что всего они добилась сами, без чьей–либо помощи», - сказал митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что если бы Бог ничего не давал, то человеку нечего было бы и развивать.

«А ведь мы призваны стремиться к совершенству. Как говорит Христос: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Да, каждый человек мечтает иметь талант, чтобы стать знаменитым, но не всем Бог дает одинаковые дары. Но это вовсе не означает, что кто-то для Бога более важен и дорог. Что кого-то Он любит больше, а кого-то меньше. Господь не хочет, чтобы завидовали друг другу. Да, мы часто разобщены и живем порознь, но составляем одно тело во Христе. Все мы разные, но предназначение одно - стать святыми», — напомнил архиерей.

При этом он обратил внимание на то, что только Бог знает, кому и сколько нужно дать, и кому какой талант нужен.

«К сожалению, человек часто забывает, что всё в этом мире даётся по его силам. Чем больше дано, тем больше от нас и потребуется. Ведь наши таланты должны служить не нам, а, как говорит апостол Павел, «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»», - добавил иерарх УПЦ

Митрополит Лука отметил, что необходимо совершенствоваться, чтобы стать святыми.

«Именно для этого Господь даёт Свою Церковь с Её Таинствами. Но часто ли человек прибегает к ним? Бог идёт рядом, когда у нас всё хорошо, и когда у нас всё плохо. Благодарим ли Бога, когда добиваемся большого успеха, когда получаем от Него детей, когда есть крыша над головой, когда есть хлеб на столе, когда погода хорошая? У человека есть возможность нести в этот мир слово Божье и свидетельствовать тем самым о Христе. Бог даёт каждому бесценный дар - жизнь, наделяет каждого талантом, чтобы не просто им пользовались, а совершенствовались для дела служения Господу. Чтобы прославляли Его своими делами и достижениями», - заключил архиерей.