Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно приучить себя к покаянию

Главное: Когда у человека вырабатывается навык покаяния, ему легко бороться против себя самого, против своих страстей.

По словам архипастыря, враг человеческий сначала человека склоняет к бесстыдству, а после совершения греха напускает ложный стыд.

«Обычно враг говорит человеку: „Ничего, соверши грех, потом покаешься — и получишь прощение“. Когда совершишь грех, то враг другое шепчет: „Подумай, как ты скажешь, что о тебе подумают, что о тебе будут говорить...“», — добавил он.

А святые отцы, как отметил Блаженнейший, отмечают, что нужно стыдиться грешить.

«Когда согрешил, тогда снимай с себя маску стыда и иди с похвальным бесстыдством исповедуй свои грехи перед священником. Это будет спасительно и полезно для человека. Поэтому нужно приучать себя к покаянию», — отметил владыка.

Лучшее проявление покаяния — это молитва, как подчеркнул Предстоятель УПЦ

«А самая сильная покаянная молитва — это молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного!», — отметил владыка.

По его словам, нужно приучать себя каяться перед Богом и молиться постоянно, поскольку грешим чаще, чем дышим.

«Добрые христиане исповедуются перед Господом за прожитый день: „Господи, прости, я сегодня согрешил...“. Попросить у Господа прощение — это очень хорошо, у человека вырабатывается навык покаяния. Человек имеет навык грешить, а должен приобрести навык творить христианские добродетели. Когда у человека вырабатывается навык покаяния, ему легко бороться против себя самого, против своих страстей», — пояснил Блаженнейший.

Именно поэтому, как отметил напоследок Митрополит Онуфрий , нужно приносить плоды покаяния каждый день. «Тогда человек постепенно понимает горечь греха и усладу благодати», — заключил он.