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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как можно изменить ближнего

Предстоятель УПЦ рассказал, как можно изменить ближнего

Александра Кудрявцева
23.01.22 16:20
208
Предстоятель УПЦ рассказал, как можно изменить ближнего
Главное: Лучший способ исправить ближнего — молиться за него и самому становиться лучше.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.
 
Предстоятель напомнил о духовном подвиге преподобного Ионы Киевского, проводившего свою жизнь в чрезвычайном смирении.
 
«Разумный подвиг приводит человека к смирению, а смирение делает человека способным вмещать в себе Божественную благодать», — заметил он.
 
В то же время, как добавил архипастырь, если бы человек не испытывал от Бога утеху, то не мог бы не просто совершать подвиги, а даже жить.
 
«Пока человек получает от Бога благодатную радость, у него жизнь — это жизнь, а если Бог отнимает у человека благодатную радость, то для человека жизнь — это мучение, это смерть», — объяснил владыка.
 
Кроме того, по словам Предстоятеля, преподобный Иона Киевский всегда с терпением относился к человеческим падениям и немощам, всех принимал и давал добрые советы.
 
«Преподобный Иона — яркий пример того, что исправление мира начинается с самоисправления», — подчеркнул владыка.
 
Сегодня же, как заметил Блаженнейший, модно разоблачать других, указывать на чужие грехи и ошибки и исправлять все человечество.
 
«Это самооправдание. Тот, кто со мной рядом, может быть плохой, но я должен стараться быть хорошим. Духовное восхождение начинается с того, что я принимаю всех такими, какие они есть, терплю их во имя Бога и работаю над собой, занимаюсь своей душой. Сегодня так мало людей, которые этим занимаются. Все корректируют человечество, а себя не могут поднять ни на йоту по ступеням духовного совершенства», — отметил Предстоятель УПЦ.
 
Митрополит Онуфрий посоветовал брать пример с преподобного Ионы Киевского — «работать над собой и сносить немощи других».
 
«Если хочу, чтобы кто-то был лучше, я должен молиться за того человека, не распинаться в своих наставлениях, а сам исправляться. Проповедь самоисправления есть самая сильная, — подчеркнул владыка. — Проповедь не может так повлиять, как влияет хороший пример. Преподобный всегда творил Иисусову молитву и открывал душу для воли Божией».
 
В заключение Предстоятель призвал любить Бога, жить по Божественным Законам, терпеть ближнего и наблюдать за собственной душой — «чтобы не появился в ней горький корень зла, который способен отравить всю жизнь».
 
В тему: Предстоятель УПЦ дал три совета, как уберечь душу от греха.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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