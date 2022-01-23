Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > День ручного письма: какой праздник отмечается 23 января

День ручного письма: какой праздник отмечается 23 января

Агата Кловская
23.01.22 05:35
391
День ручного письма: какой праздник отмечается 23 января

Сегодня, 23 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День ручного письма и Григорий-летоуказатель.

День ручного письма

Этот необычный праздник был учрежден в 1977 году, а инициатором данного события стала Ассоциация изготовителей канцелярских принадлежностей для письма. Главная задача заключалась в возрождении искусства каллиграфического почерка. Таким образом, создатели хотели подчеркнуть важность почерка во времена отказа общества от написания писем и документов в пользу эксплуатации компьютерных устройств. Многие даже опасаются, что через несколько лет письмо от руки вовсе выйдет из обихода людей. Выбор даты праздника не случаен.

В этот день в 1737 году на свет появился Джон Хэнкок - первый в истории человек, поставивший свою подпись под Декларацией Независимости Америки – одним из главных документов США.

Григорий-летоуказатель

Название происходит от церковного дня почтения святого Григория, служившего епископом в 4 веке города Ниссы на территории нынешней Турции. Григорий был младшим братом святого Василия Великого, получил хорошее образование и умел красноречиво выражать мысли.

Благодаря поручительству брата заслужил сан епископа Нисского. Будучи сторонником христианской веры, он вел борьбу с арианами. По их клевете Григорий потерял должность, а сам несколько лет жил в изгнании. Обратно святитель вернулся после смерти царя, паства его приняла с радостью. За свою службу Григорий отличился большой преданностью Господу, заботой о своей пастве и защитой православных догматов. Умер святой в преклонном возрасте.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День зеленого света;

- День слухов;

- День памяти святителя Феофана, Затворника Вышенского;

- Католический день памяти святой Марианны Коуп.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.01.22 10:00

Чей Илья Муромец?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Мулык о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко: В отношении лидера ОПЗЖ тоже должно быть применено личное обязательство
22.01.22 19:31

Мулык о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко: В отношении лидера ОПЗЖ тоже должно быть применено личное обязательство

Автор: 112ua.tv

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.01.22 15:40

В столице верующие УПЦ отметили 120-летие преставления преподобного Ионы Киевского
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
22.01.22 14:50

На Черниговщине горел храм УПЦ - предварительная версия поджог
22.01.22 13:35

Митрополит УПЦ напомнил о необходимости фильтрации информационного потока
22.01.22 13:07

Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
22.01.22 12:45

На Кировоградщине при исправительной колонии освятили новый храм УПЦ
22.01.22 12:25

В Симферополе УПЦ открыла центр гуманитарной помощи
22.01.22 12:05

В УПЦ объяснили, почему опыт воссоединения РПЦ и РПЦЗ неприменим к украинскому расколу
22.01.22 11:35

Ученые нашли крайне необычное сырье для производства экологичной резины и пластика
22.01.22 05:07

День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
21.01.22 19:00

Главные новости за 21 января 2022 года
21.01.22 15:51

Киевских работодателей призывают отправить своих сотрудников на удаленку
21.01.22 14:49

В МОЗ сделали тревожный коронавирусный прогноз на февраль
21.01.22 14:16

Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, горючее и боеприпасы
21.01.22 13:41

Во Львове вслед за Киевом «заминировли» все школы
21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
21.01.22 12:17

В Киеве «заминировали» все школы
21.01.22 09:48

Коронавирус в Украине: 20 156 заболевших и 150 погибших
21.01.22 09:09

Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной
21.01.22 12:42

Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
21.01.22 21:37

Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
17.01.22 19:00

Главные новости за 17 января 2022 года
21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
19.01.22 00:01

4 июля 2023-го года в Землю может врезаться астероид
Фото и Видео
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент
В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент
В Ровно подросток задул газом лицо продавщицы
В Ровно подросток задул газом лицо продавщицы
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.