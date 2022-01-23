День ручного письма: какой праздник отмечается 23 января

Сегодня, 23 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День ручного письма и Григорий-летоуказатель.

День ручного письма

Этот необычный праздник был учрежден в 1977 году, а инициатором данного события стала Ассоциация изготовителей канцелярских принадлежностей для письма. Главная задача заключалась в возрождении искусства каллиграфического почерка. Таким образом, создатели хотели подчеркнуть важность почерка во времена отказа общества от написания писем и документов в пользу эксплуатации компьютерных устройств. Многие даже опасаются, что через несколько лет письмо от руки вовсе выйдет из обихода людей. Выбор даты праздника не случаен.

В этот день в 1737 году на свет появился Джон Хэнкок - первый в истории человек, поставивший свою подпись под Декларацией Независимости Америки – одним из главных документов США.

Григорий-летоуказатель

Название происходит от церковного дня почтения святого Григория, служившего епископом в 4 веке города Ниссы на территории нынешней Турции. Григорий был младшим братом святого Василия Великого, получил хорошее образование и умел красноречиво выражать мысли.

Благодаря поручительству брата заслужил сан епископа Нисского. Будучи сторонником христианской веры, он вел борьбу с арианами. По их клевете Григорий потерял должность, а сам несколько лет жил в изгнании. Обратно святитель вернулся после смерти царя, паства его приняла с радостью. За свою службу Григорий отличился большой преданностью Господу, заботой о своей пастве и защитой православных догматов. Умер святой в преклонном возрасте.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День зеленого света;

- День слухов;

- День памяти святителя Феофана, Затворника Вышенского;

- Католический день памяти святой Марианны Коуп.