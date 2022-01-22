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Новости > В столице верующие УПЦ отметили 120-летие преставления преподобного Ионы Киевского

В столице верующие УПЦ отметили 120-летие преставления преподобного Ионы Киевского

Александра Кудрявцева
22.01.22 15:40
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В столице верующие УПЦ отметили 120-летие преставления преподобного Ионы Киевского
Главное: В столице сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили 120-летие преставления преподобного Ионы Киевского, основателя Свято-Троицкого Ионинского монастыря.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничное богослужение возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Перед началом Литургии Блаженнейший освятил мозаики, которыми отныне украшены стены склепа, где почивают мощи святого Ионы.
 
Работа над мозаиками для склепа преподобного Ионы длилась не один месяц. Создали их мастера из минского Свято-Елисаветинского монастыря.
 
 
За богослужением архиереи, духовенство и верующие помолились о врачах, выздоровлении больных и прекращении эпидемии.
 
Предстоятель УПЦ прочитал молитву святому основателю монастыря — преподобному Ионе.
 
Также Митрополит Онуфрий поздравил архиепископа Иону с днем ​​тезоименитства и в честь 50-летия наградил его орденом УПЦ святого равноапостольного князя Владимира I степени.
 
Во время праздничных богослужений для поклонения верующих была открыта рака с мощами преподобного.
 
*** Преподобный Иона Киевский родился в 1802 году на Полтавщине. В свое время он 8 лет нес послушание у преподобного Серафима Саровского. Впоследствии по благословению преподобного Серафима перешел в Брянскую Белобережную пустынь.
 
Иеромонах Иона отличался своей духовной опытностью и благочестивой жизнью, и многие киевляне искали случая получить его совет и наставление, быть его духовными чадами. 1 марта 1861 года в Выдубицком урочище старец Иона имел видение Божией Матери в столбе огня, Которая повелела ему основать на этом месте монастырь. На снегу остались следы Пречистой. Позже здесь был установлен крест.
 
9 марта 1862 года Пресвятая Богородица снова явилась подвижнику, и снова в саду. Два года спустя здесь освятили домовую церковь в честь Святой Троицы, и преподобный Иона получил приказ жить при ней.
 
В конце XIX века количество братии Свято-Троицкого Ионинского монастыря превышало 450 человек, а число паломников ежегодно достигало 100 тысяч. Больше всего славилась обитель именно своим настоятелем — старцем Ионой. В народе монастырь так и называли — Ионинским, или «монастырем отца Ионы».
 
Старец отошел в вечность в ночь с 8 на 9 января (по старому стилю) 1902 года. Был похоронен в усыпальнице под Свято-Троицким храмом. Когда в советские годы обитель стояла закрытой и храму угрожала перестройка, мощи святого Ионы перенесли на городское Зверинецкое кладбище, расположенное неподалеку.
 
После возрождения монастыря в начале 1990-х годов мощи старца снова вернули в храмовую усыпальницу. Их переложили в мраморную раку, а старый гроб преподобного с хорошо сохранившейся погребальной монашеской одеждой установили отдельно в том же храме.
 
Прославление старца в лике местночтимых святых состоялось в 1995 году, общецерковное — в ноябре 1999-го.
 
В тему: На Кировоградщине при исправительной колонии освятили новый храм УПЦ.

Тэги: Киев, монастырь, УПЦ

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