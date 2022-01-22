На Черниговщине горел храм УПЦ - предварительная версия поджог

Главное: На Черниговщине в городе Сновск горел Свято-Николаевский храм Украинской Православной Церкви.

Пожар в храме возник ночью 22 января. По вызову на место происшествия оперативно прибыли спасатели — к этому времени в здании церкви происходило горение и плотное задымление.

«По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области», — сказано в сообщении.

Огнем уничтожено имущество, повреждены пол и стены храма.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел древний деревянный храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.