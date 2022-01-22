В Симферополе УПЦ открыла центр гуманитарной помощи

Главное: В Симферополе при храме великомученицы Екатерины Украинской Православной Церкви открылся Центр гуманитарной помощи «Екатерининский».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на crimea-eparhia.ru , центр организован при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и международного конкурса «Православная инициатива».

«Строительство центра начали летом 2021 года. Для Симферопольской и Крымской епархии это первый такой центр. Здесь мы будем оказывать людям помощь и поддержку в различных нуждах: вещами, продуктами, медикаментами», — рассказал иерей Дионисий Волков, руководитель социального отдела Симферопольской епархии УПЦ

Священник добавил, что в будущем на базе центра планируется организовать прокат техники, необходимой семьям с маленькими детьми.

Гуманитарный центр «Екатерининский» расположен по улице 60-летия Октября, 16/98. От жертвователей здесь принимают одежду, обувь, игрушки и продукты питания, а также медикаменты и бытовую химию для дальнейшей передачи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации — многодетным семьям, одиноким матерям, бездомным, людям с инвалидностью, пожилым, погорельцам.

Работает центр три дня в неделю — по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 14.00.