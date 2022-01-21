Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»

Главное: Эксперты проекта «Часы Судного дня», который отслеживает меры риска для существования человеческой цивилизации, оставили их на прошлогоднем уровне — за 100 секунд до полуночи.

Детали: Эксперты показали нынешний циферблат «Часов судного дня», которые символически указывают, как близко человечество подошло к глобальной катастрофе, способной его уничтожить. Как сообщает УНИАН, в соответствии с ними мир — как и год назад — находится в 100 секундах от своего конца.

По мнению экспертов, мир уязвим перед катастрофой, вызванной ядерным оружием, изменением климата и прорывными технологиями в других областях не меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Но и не больше.

Эксперты отмечают, что смена руководства США в 2021 г дала надежду, что глобальная гонка к катастрофе будет остановлена или даже обращена вспять.

Тем не менее, по мнению экспертов, одной лишь смены руководства США было недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые давно формировались и сохранялись на горизонте угроз в 2021 г.

Среди актуальных угроз называют:

— напряженные отношения США с Россией и Китаем;

— безудержную ядерную и ракетную экспансию Северной Кореи;

— безуспешные попытки возродить ядерную сделку с Ираном;

— недостаточные результаты в борьбе с изменением климата;

— биологические угрозы, среди которых COVID-19 — не последняя;

— распространение дезинформации;

— развертывание российских войск на границе с Украиной и др.

Отметим, что Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность, однако не до такой степени, чтобы повлиять на «Часы судного дня».

Справка: Начиная с 1947 года основанный участниками Манхэттэнского проекта «Бюллетень ученых-атомщиков» ежегодно опрашивает группу нобелевских лауреатов и других светил человечества, чтобы обновить «Часы Судного дня» — символическую меру риска краха нашей цивилизации. После окончания Холодной войны в 1991 году ученые установили часы в самую безопасную точку — семнадцать минут до полуночи.

С тех пор ситуация ухудшается. В январе 2016 года, на фоне роста напряженности между Россией и НАТО, а также беспрецедентного увеличения температуры на планете, «Бюллетень» установил свои часы на отметке без трех минут полночь — на том же уровне, что и в самый разгар Холодной войны. После победы Дональда Трампа в ноябре группа ученых собралась на очередное собрание. Если они решат передвинуть стрелку на одну минуту вперед, это установит уровень опасности, не виданный со времен 1953 года, когда Америка испытала первую водородную бомбу.

В тему: В 2021 г стрелки символических «Часов Судного дня» остановились на отметке 100 секунд до полуночи. При этом в качестве одной из главных опасностей для человечества была названа пандемия коронавируса, последствия которой оцениваются как «серьезные и долговременные», но не угрожающие существованию цивилизации.

Напомним: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.