Уже через несколько дней под Киевом пройдут открытые конные мастер-классы

5 и 6 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет развлекательная программа «Конный викенд». Гостей ждет незабываемое путешествие в эпоху средневековья, конные выступления, непосредственное общение с лошадьми редких древних пород, славянские зимние забавы, мастер-классы, вкуснейшие горячие напитки и блюда с костра от княжеских поваров и много нового и интересного из жизни наших предков.

5-6 февраля Древний Киев приглашает в чудесный мир средневековья — во времена Киевской Руси, когда наша столица была самым могущественным, большим и богатым европейским городом.

В Княжестве на территории более 20 га воссоздается исторический центр нашего города со строениями, существовавшими в V-XIII веках в границах Детинца и Предградья. А также воссоздается незабываемая атмосфера и дух той славной эпохи.

Зайдя в ворота Княжества, гости окажутся в настоящем средневековом городе. Они воочию увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам с указателями на старославянском языке. Кстати, только здесь можно услышать живую речь наших предков, и даже больше — некоторые представления пройдут на этом языке в сочетании с украинским.

Воссоздаваемый в своем реальном масштабе Древний Киев вызовет у посетителей настоящее восхищение шедеврами средневековой архитектуры. Гости Княжества увидят монументальное оборонительное сооружение «Заборола», княжеский терем, трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, единственное в Украине действующее осадное орудие — требушет, а также уникальную воссозданную действующую Васильевскую церковь Х века.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

5 и 6 февраля жители Древнего Киева подготовили для дорогих гостей особенную развлекательную программу. Ее «изюминка» в том, что посетители будут активными участниками всех мероприятий в эти дни.

Обитатели Княжества радушно встретят гостей у въездных ворот и никому не дадут скучать. Ведь они приготовили для дорогих гостей множество интересных и познавательных развлечений.

На Большом ристалище пройдет увлекательная программа с участием лошадей редких исторических пород, собранных из дальних уголков мира в Княжеской конюшне.

Эти прекрасные создания исполнят главные роли в театрализованных постановках, конечно в тандеме с опытными каскадерами—актерами конно-трюкового театра Древнего Киева. А после представлений все гости смогут подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию, угостить полезными лакомствами и проехать на них верхом, в санях или в экипаже.

Опытные коневоды и дрессировщики расскажут гостям Княжества о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся полководцы древности владели представителями той или иной породы, поведают легенды о них.

На мастер-классах по дрессировке и по уходу за лошадьми можно будет узнать о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями. А на викторине о лошадях у каждого будет шанс получить приз, правильно ответив на вопросы от знатоков.

А если кто-то захочет еще подробнее узнать о лошадях, дрессировке, уходе за ними, сможет задать вопросы опытным инструкторам и каскадерам, и получить подробные и компетентные ответы.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

В Княжестве можно интересно и активно провести время, погрузившись в уникальную атмосферу средневековья, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой чая по особому рецепту можно прикоснуться к древним тайным знаниям. А в средневековой лавке — выбрать эксклюзивные сувениры ручной работы. Любители экстрима не останутся равнодушными от скоростной горки «Змей Горыныч» и канатного спуска «Полетайло».

Княжеские повара порадуют горячими напитками и вкуснейшими блюдами, приготовленными на костре.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы в 13:30. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (Копачов).

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого — вместо 250 грн. акционная цена — 200 грн. , для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com