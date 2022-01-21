В МОЗ сделали тревожный коронавирусный прогноз на февраль

Главное: В феврале новым штаммом коронавируса могут переболеть около миллиона украинцев. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, это еще самый оптимистичный сценарий.

Детали: Суточный прирост числа заболевших штаммом коронавируса Омикрон значительно превысит максимумы дельта-волны. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, которое было опубликовано в пятницу, 21 января.

«По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тысяч человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами», — сказал Кузин.

К слову, максимум дельта-волны и эпидемии коронавируса в Украине составил 27 377 инфицирований. Этот показатель установлен 3 ноября 2021 года.

По словам Кузина, омикрон-волна будет нарастать очень стремительно, но и спадать будет довольно быстро.

«Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, — где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет спад, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах — пока рано говорить. По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидаются также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым убыванием до первого апреля. По сути, это волна на полтора месяца максимум», — сказал он.

При этом главный санитарный врач предупредил, что омикрон приведет к пиковым нагрузкам не только на медсистему, но и на работу объектов критической инфраструктуры.

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