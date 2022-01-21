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Новости > Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года

Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года

Агата Кловская
21.01.22 19:10
105
Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года

Главное: Озвучены фавориты премии «Оскар» 2022-го года. Это «Власть пса» и «Белфаст».

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитом кинематографической премии «Оскар». Церемония состоится 27 марта в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

Среди картин, которые претендуют на главный приз, называют две – это «Власть пса» (вестерн режиссера Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа, в главных ролях снялись Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс) и «Белфаст» (британская драма, которую снял Кеннет Бран по собственному сценарию, в главных ролях тут Катрина Балф, Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киаран Хайндс и Джуд Хилл).

На победу первого фильма ставят 2,62 к 1, а на успех второго – 2,87 к 1.

Среди потенциальных фаворитов рассматривают и картину «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, на которую ставят 3,5 к 1.

Оскар

В тему: Организаторы «Оскара» решили наплевать на коронавирусные ограничения в этом году.

Тэги: мир, кино, Оскар, культура

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