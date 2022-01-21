Во Львове вслед за Киевом «заминировли» все школы

Главное: Во Львове проводится эвакуация учеников всех школ. В полицию поступило сообщении о заминировании всех учебных заведений.

Детали: Учеников всех школ Львова эвакуируют из-за сообщения о заминировании.

«Сегодня, 21 января, снова поступило сообщение о заминировании всех школ Львова», — отметили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам руководителя управления образования горсовета Леси Васюты, учебные заведения действуют в соответствии с протоколом, эвакуируют учеников и оповещают родителей.

«Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения — на этажах, внутри и снаружи — соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов», — рассказала чиновница.

В тему: В Киеве неизвестные сообщили о заминировании всех школ города.

Накануне в Харькове на электронный адрес Управления СБУ в области поступило сообщение о минировании всех школ.