Главные новости за 21 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 21 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 20 156 человек. Умерли 150 людей.

- Александр Лукашенко жестко высказался по вопросу Украины. Он провел совещание с военными.

- Возле Кривого Рога произошло землетрясение. Его магнитуда – 3,3 балла.

- В Индонезии грузовик буквально раздавил десятки автомобилей и мотоциклов. Погибли не менее 19 людей.

- В ООН приняли резолюцию по Холокосту. Документ отвергает и безоговорочно осуждает любое отрицание трагедии.

- Журналистку американского ТВ сбил автомобиль в прямом эфире. Но она продолжила репортаж.