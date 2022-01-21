Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия может оккупировать Харьков. Для нападения РФ лишь нужен повод.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. Он предполагает, что РФ может оккупировать Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью The Washington Post.

«Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — отметил президент.

По его словам, России для нападения лишь нужен повод.

«Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое развитие событий будет не только вторжением, а «началом крупномасштабной войны».

В тему: Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении России. Глава государства также заявил, что украинцам не нужно бежать за гречкой и спичками.