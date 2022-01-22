День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января

Сегодня, 22 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День Соборности Украины и Филиппов день.

День Соборности Украины

После провозглашения акта объединения 22 января 1919-го года в Киеве на Софийской площади Левобережная и Правобережная Украины стали единой страной.

Это долгожданное объединение, которое ждали все украинцы на протяжении долгих лет. И это действительно знаменательный день для украинцев.

День Соборности отмечают во всех городах Украины.

Филиппов день

Название идет от церковной даты почтения памяти святого Филиппа II, служившего митрополитом в Москве в годы правления царя Иоанна Грозного. Юный Филипп, в миру Федор, по поручительству отца попал на службу при дворе. Но его сердце тянулось к Господу. Перейдя тайно от семьи в Соловецкую обитель, Филипп по истечению нескольких лет получил сан пресвитера, а затем игумена.

Чрезвычайно трудолюбивый священнослужитель создал пустыни для безмолвного нахождения монахов, возродил благосостояние обители, построил лечебницы. За умелое руководство Филипп получил сан митрополита Московской кафедры. Позже у него начались разногласия с Иоанном Грозным. Правитель лишил Филиппа сана и наказал, заточив его в монастырь. В монастыре в Твери святителя убил Малюта Скуратов.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День попкорна;

- Температурный праздник;

- День памяти святого пророка Самея;

- День танца семи вуалей.