В Днепропетровской области произошло землетрясение

Главное: Возле Кривого Рога произошло землетрясение. Его магнитуда – 3,3 балла.

Детали: Возле Кривого Рога (Днепропетровская область) произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что магнитуда составила 3,3 балла, а само землетрясение квалифицировали как ощутимое: оно ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещения, а под открытым небом чувствуется только в благоприятных условиях.

Эксперты говорят, что колебания схожи с сотрясением, образованным легким грузовиком. Возможны колебания предметов.

Известно, что подземные толчки фиксировали в 6-17 утра пятницы, 21 января, на глубине пяти километров.

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