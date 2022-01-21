Коронавирус в Украине: 20 156 заболевших и 150 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 20 156 человек. Умерли 150 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на пятницу, 21 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 20 156 человек. Госпитализировали 2 226 больных, а выздоровели 4 486 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 57 396, методом ИФА – 6 577, экспресс-тестами – 45 589.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (2 427) и Львовской (1 989) областях, а также в Киеве (1 552).

Умерли 150 человек. За все время скончались 98 993 больных.

С начала пандемии заболели 3 819 538 людей, а выздоровели - 3 576 268 человек.

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