Международный день объятий: какой праздник отмечается 21 января

Сегодня, 21 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день объятий и День алкогольной независимости.

Международный день объятий

21 января во всех уголках планеты отмечают один из наиболее необычных и добрых праздников — Всемирный день объятий.

История этого великолепного торжества началась в Америке. В 70-е гг. прошлого века на территории обитания умных индейцев и лихих ковбоев кто-то решил обнять зимним январским деньком каждого, кто встретиться на пути, даже незнакомых людей. Возможно, находчивый автор праздника стремился таким способом напомнить обществу о значимости старинного высказывания о том, что все люди братья. А может быть он хотел этим призвать все народы земного шара к миру, дружбе и согласию.

Сегодня уже неизвестно, как было на самом деле. Также невозможно установить и имя человека, придумавшего этот праздник. Существует мнение, что основателями этого необычного торжества являются студенты.

Именно 21 января юноши и девушки обнимались между собой без всякого интимного интереса. И, между прочим, именно учащиеся вузов в последнее время устраивают в этот день разнообразные флешмобы, приуроченные дате.

День алкогольной независимости

21 января во всем мире отмечают День алкогольной независимости, который посвящен тем, кто сумел побороть «зеленого змия». Это тот редкий случай, когда любые виды горячительных напитков во время праздника попадают под табу. Отмечать предлагают культурно с соком, чаем или минеральной водой.

Основная цель торжества — доказать людям, что веселиться можно и без алкоголя, важно только правильно выбрать себе компанию. Также этот праздник призывает общественность обратить внимание на проблему алкоголизма, которая одинаково часто встречается у жителей развитых и развивающихся стран.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день фетиша;

— Международный день детского праздника;

— Международный день тренировочных штанов — «Спортивок».