Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Международный день объятий: какой праздник отмечается 21 января

Международный день объятий: какой праздник отмечается 21 января

Агата Кловская
21.01.22 05:56
256
Международный день объятий: какой праздник отмечается 21 января

Сегодня, 21 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день объятий и День алкогольной независимости.

Международный день объятий

21 января во всех уголках планеты отмечают один из наиболее необычных и добрых праздников — Всемирный день объятий.

История этого великолепного торжества началась в Америке. В 70-е гг. прошлого века на территории обитания умных индейцев и лихих ковбоев кто-то решил обнять зимним январским деньком каждого, кто встретиться на пути, даже незнакомых людей. Возможно, находчивый автор праздника стремился таким способом напомнить обществу о значимости старинного высказывания о том, что все люди братья. А может быть он хотел этим призвать все народы земного шара к миру, дружбе и согласию.

Сегодня уже неизвестно, как было на самом деле. Также невозможно установить и имя человека, придумавшего этот праздник. Существует мнение, что основателями этого необычного торжества являются студенты.

Именно 21 января юноши и девушки обнимались между собой без всякого интимного интереса. И, между прочим, именно учащиеся вузов в последнее время устраивают в этот день разнообразные флешмобы, приуроченные дате.

День алкогольной независимости

21 января во всем мире отмечают День алкогольной независимости, который посвящен тем, кто сумел побороть «зеленого змия». Это тот редкий случай, когда любые виды горячительных напитков во время праздника попадают под табу. Отмечать предлагают культурно с соком, чаем или минеральной водой.

Основная цель торжества — доказать людям, что веселиться можно и без алкоголя, важно только правильно выбрать себе компанию. Также этот праздник призывает общественность обратить внимание на проблему алкоголизма, которая одинаково часто встречается у жителей развитых и развивающихся стран.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день фетиша;

— Международный день детского праздника;

— Международный день тренировочных штанов — «Спортивок».

Тэги: праздник, Украина, общество, мир

Комментарии

Статьи

19.01.22 11:58

Хроники культурной и языковой дискриминации в Украине: смерть печатной прессы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Настоящие фото дворца Путина
20.01.22 20:19

Настоящие фото дворца Путина

Автор: Русский еврей

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.01.22 21:06

Стало известно, где в Украине может появиться космодром
20.01.22 20:50

Епископ УПЦ рассказал, зачем освящают воду
20.01.22 20:40

В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
20.01.22 19:33

Ученые выявили необычную черную дыру
20.01.22 19:15

Протестные акции против Сороса и «приспешников» движутся регионами Украины
20.01.22 19:00

Главные новости за 20 января 2022 года
20.01.22 16:46

В ВОЗ дали неутешительный прогноз о завершении пандемии
20.01.22 16:40

Предстоятель УПЦ объяснил, как принимать святую воду
20.01.22 16:18

В Минздраве рассказали, сформирован ли иммунитет при наличии антител
20.01.22 16:10

Патриарх Кирилл считает, что часть Православных Церквей могут отколоться под влиянием внешних сил
20.01.22 21:06

Стало известно, где в Украине может появиться космодром
20.01.22 19:00

Главные новости за 20 января 2022 года
20.01.22 14:48

Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине
20.01.22 13:27

В Харькове «заминировали» все школы
20.01.22 11:39

Омикрон добрался еще до одной области Украины
20.01.22 10:36

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
20.01.22 09:39

Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
20.01.22 09:13

Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
20.01.22 09:09

Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
20.01.22 05:36

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
17.01.22 19:00

Главные новости за 17 января 2022 года
Фото и Видео
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Порошенко таки остался на свободе
Порошенко таки остался на свободе
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.