Эрдоган предложил провести встречу Путина с Зеленским. В Кремле к этому не готовы

Главное: Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Турции. Российская сторона к ней не готовится.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление провести на территории своей страны встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что «придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Украину». При этом Эдоган не уточнил, когда может состояться визит Путина.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не ведут никакой подготовки к двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь российского президента.

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