Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной

Главное: Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы. Появились свежие снимки со спутников.

Детали: Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ. Российская Федерация продолжает наращивать свои войска и технику. Об этом сообщает Reuters.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine’s borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:

— в Климово, который находится в 13 км от Украины;

— в Клинце — в 30 км от Украины;

— в Ельне — в 135 км от Украины;

— в Погоново — в 165 км от Украины.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:



Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine



????: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022

В тему: Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Ранее появились сценарии полномасштабного нападения на украинскую территорию.