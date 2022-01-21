Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной

Главное: Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы. Появились свежие снимки со спутников.
Детали: Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ. Российская Федерация продолжает наращивать свои войска и технику. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:
— в Климово, который находится в 13 км от Украины;
— в Клинце — в 30 км от Украины;
— в Ельне — в 135 км от Украины;
— в Погоново — в 165 км от Украины.
В тему: Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Ранее появились сценарии полномасштабного нападения на украинскую территорию.