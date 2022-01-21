В Украине появился новый праздник

Главное: 20 января ежегодно в Украине будут отмечать праздник, посвященный защитникам Донецкого аэропорта. Соответствующий указ уже подписан.

Детали: Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать ежегодно 20-го января. В Министерстве обороны Украины подписали соответствующий приказ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ежегодно 20 января будут организовываться и проводиться торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

«Это, в частности, мероприятия по чествованию памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые обороняли Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен зал памяти защитников Украины и памятный колокол», — пишет пресс-служба Минобороны.

В частности, в воинских частях Вооруженных сил Украины, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводиться тематические встречи, лекции, книжные выставки, а также обсуждение документальных фильмов и кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта.

В тему: Международный день объятий: какой праздник отмечается 21 января.