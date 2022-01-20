Стало известно, где в Украине может появиться космодром

Главное: Участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров захотели построить на Украине космодром. В качестве месторасположения они предложили территорию на побережье Черного моря на границе Одесской и Николаевской областей.

Детали: Украина может построить собственный космодром на побережье Черного моря. Как сообщает «Укринформ», об этом заявили участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.

В качестве месторасположения они предложили границу Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Однако строительство стратегического объекта требует согласования с соседней Турцией — из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

По словам председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. «В частности, необходима безлюдная территория — не менее 500 км под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 км в обе стороны от этой трассы», — объяснил он, добавив, что на данный момент этаВ территория густо населена.

В свою очередь, председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский уточнил, что уже существуют технологии, которые позволяют запускать ракеты-носители без необходимости в зоне отчуждения благодаря управляемому возвращению.

«Специалисты ракетных технологий, в том числе в Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения. То есть речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет. Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов», — сказал Рокитский.

По его словам, этот и другие факты свидетельствуют, что при применении современных технологий можно запускать ракеты-носители с небольших территорий, не причиняя вреда окружающей среде.

Также участники конференции отметили, что сейчас есть возможность договариваться о пусках украинских ракет-носителей из территорий Канады либо Австралии, а также возможных морских либо воздушных стартах.

В тему: 13 января 2022 года компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник «Сич-2-30».

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, до конца 2025 г Украина планирует вывести на орбиту еще 8 спутников отечественного производства.