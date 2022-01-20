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Новости > Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине

Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине

Агата Кловская
20.01.22 14:48
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Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране началась новая вспышка коронавируса. Быстрее всего коронавирус распространяется в западных областях.

Детали: Глава Минздрава Виктор Ляшко в четверг, 20 января, объявил о начале вспышки коронавируса в Украине

«В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка», — сказал он.

Министр отметил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

«Наиболее усложненная эпидситуация — в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях», — уточнил он.

Также Ляшко сообщил, что Минздрав направил представление на введение в Ивано-Франковской области красного уровня эпидопасности.

По его словам, область уже превышает три индикаторных показателя адаптивного карантина. Два из них свидетельствуют о возрастающей нагрузке на медсистему — на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.

В тему: В Ивано-Франковской области выявлен штамм коронавируса Омикрон.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, здоровье, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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