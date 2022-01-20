В Донецкой области два города и пятнадцать поселков останутся без воды

Главное: В Донецкой области люди останутся без воды. ЧП произошло в двух городах и пятнадцати поселках.

Детали: В Донецкой области – неприятная ситуация. Люди останутся без воды.

Об этом сообщает КП «Вода Донбасса».

Отмечается, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе будет прекращена подача воды в города Дружковка и Константиновка, а также поселки Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Клебан-Бык, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка и Щербиновка.

Также будет сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

В тему: Из-за аварии пять городов Донбасса испытывают проблемы с водой.