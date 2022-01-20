Главные новости за 20 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 20 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 18 479 человек. Умерли 131 больной.

- По новым нормам в Украине после двух доз вакцины от коронавируса COVID-сертификата будет действовать 270 дней. Сертификаты после бустерной дозы будут действовать также 270 дней.

- В Киеве загрязнен воздух. Данные за 10-15 января.

- Погода в Украине ухудшится. В начале следующей недели похолодает.

- Странам рекомендуют отменить или ослабить ограничения на путешествия. Заявление приняли в ВОЗ.

- Снег выпал в пустыне Сахара. Появилось видео из Африки.