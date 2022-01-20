В Харькове «заминировали» все школы

Главное: В Харькове на электронный адрес Управления СБУ в области поступило сообщение о минировании всех школ. В данный момент проводится проверка школ и прилегающей территории.

Детали: Сообщение о минировании всех харьковских школ поступило в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает KHARKIV Today.

«20 января в 6:05 на электронный адрес Управления Службы безопасности в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании всех школ Харькова. Информацию проверяют», — рассказали изданию в пресс-службе Управления СБУ в Харьковской области.

«В настоящее время отрабатывается соответствующими органами», — пояснила пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

Как отметили в СБУ, в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

«Эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель — создать напряжение и панические настроения в обществе», — отметили в СБУ.

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