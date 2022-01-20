Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киевщину ждет знакомство с уникальными животными

Киевщину ждет знакомство с уникальными животными

Агата Кловская
20.01.22 11:41
54
Киевщину ждет знакомство с уникальными животными

22, 23, 29 и 30 января в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет развлекательная программа «Мир лошадей». Гости узнают много интересного о лошадях редких исторических пород, насладятся конными выступлениями, прогулками верхом и в экипаже, а также приобщатся к истории и традициям Киевской Руси.

В Княжестве гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад во времена Киевской Руси. Ведь здесь (в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов, «Парк Киевская Русь») на основе знаний современной науки воссоздается столица Киевской Руси V-XIII веков в масштабе 1:1. Здесь также возрождается атмосфера той славной эпохи.

Гости окунутся в реальную жизнь Древнего Киева Х века. Посетители своими глазами увидят шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков. Здесь можно увидеть воссозданную деревянную Васильевскую церковь Х века. Эта уникальная церковь действующая, и все желающие могут зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить там свечу за здоровье родных и близких. Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи и экспозиции осадной техники, и кораблестроения. Есть даже средневековая пыточная.

Древний Киев богат на чудеса! Одно из них — уникальная «живая» коллекция лошадей редких древних пород, собранных из самых отдаленных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, так как они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

22, 23, 29 и 30 января посетителей ждет близкое знакомство с этими прекрасными животными. Гости смогут узнать много интересных фактов об особенностях и происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы. Опытные коневоды поделятся с посетителями секретами по уходу и дрессировке лошадей.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать верхом или в экипаже. С собой можно взять морковку, свеклу и угостить лошадей при разрешении администрации конюшни.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!
Каждый гость Древнего Киева почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам и попытаться прочесть указатели на старославянском языке, зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память, в Княжеской костюмерной — примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, а в гостях у волхвини — узнать о сокровенном и отведать травяных напитков по древним рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (Копачов).

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета:
— полный билет для взрослого: 22-23, 29-30 января — 200 грн. (действует акционная цена — вместо 250 грн.);
— для пенсионеров и студентов — 150 грн.;
— для детей школьного возраста — 100 грн.;
— для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

Комментарии

Статьи

19.01.22 11:58

Хроники культурной и языковой дискриминации в Украине: смерть печатной прессы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Американский суверенитет Украины
19.01.22 17:16

Американский суверенитет Украины

Автор: Informator.press

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.01.22 12:10

Известную африканскую пустыню засыпало снегом
20.01.22 11:39

Омикрон добрался еще до одной области Украины
20.01.22 10:36

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
20.01.22 10:09

В начале следующей недели погодные условия в Украине ухудшатся
20.01.22 09:39

Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
20.01.22 09:13

Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
20.01.22 09:09

Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
20.01.22 05:36

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
19.01.22 21:32

Жители Киевщины и Ивано-Франковска переусердствовали с крещенским купанием
19.01.22 20:50

Предстоятель УПЦ рассказал, каким должен быть путь к Богу
20.01.22 11:39

Омикрон добрался еще до одной области Украины
20.01.22 10:36

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
20.01.22 09:39

Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
20.01.22 09:13

Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
20.01.22 09:09

Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
20.01.22 05:36

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
19.01.22 20:38

США предлагают России два варианта урегулирования ситуации вокруг Украины
19.01.22 18:59

Главные новости за 19 января 2022 года
19.01.22 15:28

Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
19.01.22 14:50

Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
Фото и Видео
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Порошенко таки остался на свободе
Порошенко таки остался на свободе
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Черновцах посреди улицы нашли питона
В Черновцах посреди улицы нашли питона
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.