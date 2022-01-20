Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 18 479 человек. Умерли 131 больной.

Детали: Коронавирус в Украине резко пошел в рост. Данные на четверг, 20 января, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 18 479 случаев заразы. Госпитализировали 2 151 больного, а выздоровели 4 446 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 61 642 человек, методом ИФА – 7 982, экспресс-тестами – 41 513.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (2 777) и Львовской (1 440) областях, а также в Киеве (1 409).

Умерли 131 больной. За все время скончались 98 843 человека.

С начала пандемии заболели 3 799 382 человека, а выздоровели 3 571 782 больных.

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