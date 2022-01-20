Омикрон добрался еще до одной области Украины

Главное: В Ивано-Франковской области выявлен штамм коронавируса Омикрон. Из 30 исследованных в Центре общественного здоровья МОЗ образцов Омикрон был подтвержден в 13 случаях.

Детали: Новый штамм коронавируса Омикрон выявили в Ивано-Франковской области. Об этом стало известно в среду, 19 января.

Так, об Омикроне на Прикарпатье сообщил Руслан Савчук из регионального центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По его словам, из Центра общественного здоровья МОЗ пришли результаты тестов, которые направлялись для определения наличия мутации коронавируса. Всего было направлено 30 образцов.

«В 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Дельта в 13 обнаружен штамм Омикрон», — добавил Савчук.

Отметим, что по состоянию на 19 января штамм Омикрон выявлен уже в 10 областях Украины.

В тему: Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона.