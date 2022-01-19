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Новости > Жители Киевщины и Ивано-Франковска переусердствовали с крещенским купанием

Жители Киевщины и Ивано-Франковска переусердствовали с крещенским купанием

Александр Панько
19.01.22 21:32
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Жители Киевщины и Ивано-Франковска переусердствовали с крещенским купанием

Главное: В ходе традиционного купания в водоемах на Крещение в Киевской области утонул мужчина. В Ивано-Франковске после 10 минут нахождения в воде правоохранителям удалось спасти другого «моржа».

Детали: Сегодня в селе Крушинка Киевской области утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели. Как сообщается на официальной странице Фастовского районного управления полиции в Facebook, на место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно — оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ.

Правоохранители установили, что погибшим является 52-летний житель района.

После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Причины трагедии не указываются, однако правоохранители призвали граждан ответственно относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла на ставке Школьный. Жертвой стал мужчина 1969 г. р.

Между тем, как сообщает «Галка», сегодня же в Ивано-Франковске нацгвардейцы были вынуждены вытаскивать из реки Быстрица нетрезвого мужчину, который просидел в воде более 10 минут. Людей, которые просили его выйти из водоема, он не слушал.

По словам очевидцев, он долго не хотел одеваться, а нижняя часть его тела посинела.

После того, как мужчину вытащили из воды, гвардейцы поняли, что он нетрезв.

Также на его теле заметили повреждения. Очевидно, идя совершать крещенский ритуал погружения пострадавший провалился под лед и побил о камни на дне реки руки, ноги, спину и голову.

Правоохранители передали его медикам.

В тему: Сегодня, 19 января, в Украине отмечается Крещение Господне. В Минздраве дали несколько советов, как правильно купаться в проруби.

Тэги: происшествие, Крещение, смерть, купание, криминал, Киевская область, Ивано-Франковск, новости Украины, Крушинка, Быстрица

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