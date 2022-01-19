Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Крещение Господне на Днепре: Предстоятель УПЦ освятил воды реки, киевляне - пили Агиасму и окунались

Крещение Господне на Днепре: Предстоятель УПЦ освятил воды реки, киевляне - пили Агиасму и окунались

Александра Кудрявцева
19.01.22 19:40
26
Крещение Господне на Днепре: Предстоятель УПЦ освятил воды реки, киевляне - пили Агиасму и окунались
Главное: Почти каждый день с начала 2022 года в Киеве наблюдалась пасмурная погода со шквальными порывами ветра, без намека на прояснение. Но не сегодня! В день Крещения Господня, которое православные отмечают 19 января, небо над утренней столицей было озарено солнечными лучами.
 
Детали: Такое же солнечное настроение было и у киевлян, пришедших в этот день на берег Днепра в Оболонском районе города, чтобы вместе отметить праздник Богоявления.
 
Центр информации УПЦ побывал на месте события.
 
«Это стало для нас уже доброй семейной традицией: каждый год приезжать на набережную и праздновать Крещение, — рассказывает киевлянка Ирина Мишина. — Да, сегодня нет сильных морозов, но все же в прорубь мы с мужем не рискнем нырять. Да и не это я думаю главное. Мы уже сходили в храм, освятили воду, помолились за здоровье родных и близких и спасение наших душ».
 
С самого утра Оболонская набережная Киева наполняется людьми. Все ждут Великий чин освящения вод Днепра, который по традиции из года в год совершает Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Людно и возле Свято-Покровского собора: вокруг храма тянется немалая цепочка верующих, пришедших сегодня помолиться на Литургии, получить благословение Митрополита Онуфрия и набрать святой воды — Агиасмы.
 
Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказывает, что святая вода имеет большую силу.
 
«По церковному уставу, в этот день, как и накануне, освящается вода. Вода является основой материальной жизни. Освящая воду, она обновляется, преображается и получает ту силу, которая дает нам жизнедеятельность. И каждый христианин в этот день приходит в храм Божий, чтобы получить эту святыню. Она так и называется: великая Агиасма. То есть великая святыня. И каждый человек в этот день освящает свои дома святой водой. Святая вода должна находиться в благочестивом месте. Вообще для жизни во спасение было бы хорошо, чтобы человек пил натощак святую воду. Когда приходят болезни или есть какие-то переживания, нужно обязательно пить святую воду, кропить ею. Святая вода имеет огромную силу. Если кто-то в этот день не смог быть в храме по болезни, нужно обязательно посетить больного человека и поделиться с ним великой святыней», — пояснил митрополит Антоний.
 
Около полудня к Днепру и проруби на льду в форме креста, спускается Блаженнейший Митрополит Онуфрий, епископы, духовенство Киева и киевляне и гости города. Совершив Чин великого освящения вод Днепра, трижды погрузив крест в воду, Предстоятель УПЦ поздравил всех с праздником.
 
«Всех вас дорогие братья и сестры сердечно поздравляю с большим двунадесятым праздником — Святым Богоявлением, Крещением Господним. Пусть благодать Иордана наполняет наши сердца, наши дома, нашу украинскую землю и дает им мир, надежду на лучшее будущее и спасение. С праздником!», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
После освящения вод Днепра все желающие могли окунуться в прорубь. Несмотря на «минус» на улице, такие храбрецы нашлись, и их немало.
 
«Да нет, вообще не холодно, — делится впечатлениями после окунания в ледяную воду киевлянин Сергей Дорохов. — Сегодня я ныряю на Крещение впервые в своей жизни. Удивительный заряд бодрости и настроения скажу вам. Год назад я сознательно пришел в православную веру и стараюсь не пропускать большие праздники. Но все же, я считаю, что главное в Крещении не столько нырнуть в прорубь, ведь действительно не все могут это сделать, — сколько сокровенная молитва к Богу. А вот обратиться к Богу, поблагодарить его, помолиться, может каждый человек, стоит только захотеть».
 
Как отметил митрополит Антоний, праздник Крещения имеет три названия — Крещение Господне, Богоявление, Просвещение, — и каждое из них позволяет христианам глубже постичь его духовную суть.
 
Центр информации УПЦ, Анастасия Горобец
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Крещения и о том, что делать со святой водой.
 
 
 

Тэги: Крещение, УПЦ

Комментарии

Статьи

19.01.22 11:58

Хроники культурной и языковой дискриминации в Украине: смерть печатной прессы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Американский суверенитет Украины
19.01.22 17:16

Американский суверенитет Украины

Автор: Informator.press

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.01.22 18:59

Главные новости за 19 января 2022 года
19.01.22 18:05

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Крещения и о том, что делать со святой водой
19.01.22 17:12

В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
19.01.22 16:51

В прошлом году бюджет потратил на перелеты Зеленского в 2 раза больше, чем ранее
19.01.22 16:18

Госсекретарь США признал Киев самым популярным пунктом назначения в мире
19.01.22 15:48

Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
19.01.22 15:28

Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
19.01.22 15:04

Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
19.01.22 14:50

Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
19.01.22 14:30

Сегодня верующие УПЦ празднуют Крещение Господне - Богоявление
19.01.22 18:59

Главные новости за 19 января 2022 года
19.01.22 15:28

Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
19.01.22 14:50

Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
19.01.22 14:29

Порошенко таки остался на свободе
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
19.01.22 10:21

Коронавирус в Украине: 12 815 заболевших и 163 умерших
19.01.22 09:02

В Минздраве рассказали, как правильно купаться в проруби на Крещение
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
18.01.22 19:00

Главные новости за 18 января 2022 года
18.01.22 14:18

В Украину едет госсекретарь США, — СМИ
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
12.01.22 23:38

В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
Фото и Видео
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Порошенко таки остался на свободе
Порошенко таки остался на свободе
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Черновцах посреди улицы нашли питона
В Черновцах посреди улицы нашли питона
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.