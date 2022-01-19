США предлагают России два варианта урегулирования ситуации вокруг Украины

Главное: Для урегулирования ситуации вокруг Украины США предложили РФ два пути. В частности — дипломатия или конфликт, который будет иметь последствия.

Детали: Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии.

«Я не могу прочесть мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей», — заявил Блинкен.

По его словам, Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов.

«На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатический, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь — конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии», — заявил госсекретарь США.

В тему: Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Ранее появились сценарии полномасштабного нападения на украинскую территорию.