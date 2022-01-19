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Новости > Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Крещения и о том, что делать со святой водой

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Крещения и о том, что делать со святой водой

Александра Кудрявцева
19.01.22 18:05
166
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Крещения и о том, что делать со святой водой
Главное: Праздник Крещения Господня также является еще днем Просвещения, потому что в древности именно в этот день люди принимали крещение, то есть они просвещались Духом Божьим и становились членами Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) после освящения вод Днепра.
 
«Иисус Христос как Бог не нуждался в крещении, потому что крещение Иоанна было крещением покаяния. То есть люди приходили на Иордан, чтобы Господь простил им грехи. Но Господь Иисус Христос как истинной Бог не имел этих грехов. Но Он приходит на реку Иордан и крестится, для того чтобы показать пример, что начало нашего вечного спасения начинается именно с крещения», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что таинство Крещения — это таинство, с которого берет начало человеческое спасение. «То есть, через Крещение каждый человек входит в церковную ограду», — добавил он.
 
«Богоявлением праздник называется потому, что именно в этот день человечеству была явлена Троица: Сын Божий стоял в реке Иордан, Бог-Отец говорил с неба „Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение“, а Дух Святой явился символически в виде голубя. Этот праздник также называется днем Просвещения, потому что в древности именно в этот день люди принимали крещение, то есть они просвещались Духом Божьим и становились членами Церкви», — рассказал управделами УПЦ.
 
Согласно церковному уставу этого дня, как и накануне, освящается вода, потому что вода является основой материальной жизни, напомнил архиерей.
 
«Освященная вода — она как бы обновляется, преображается и вновь получает ту силу, которая дает нам жизнь. Каждый человек в этот день приходит в храм Божий, чтобы получить эту святыню. Она так и называется — большая Агиасма. Это великая святыня. И каждый человек в этот день освящает свой дом, и даже домашних животных, святой водой», — рассказал владыка.
 
Он напомнил, что святая вода должна находиться у каждого в благочестивом месте. И для жизни во спасение хорошо, когда человек натощак пьет святую воду. «Вода имеет огромную силу. И та вода, которая была вчера освящена на Сочельник и сегодня — это вода одной и той же силы. Если кто-то не смог быть в этот день в храме из-за болезни, нужно посетить больного человека и поделиться этой великой святыней», — добавил архиерей.
 
В завершении митрополит Антоний пожелал всем, чтобы Господь, Который сегодня вошел в реку Иордан, дал крепость, силу, духовную радость трудиться на своей земле, любить свою родину и заботиться о том, чтобы в душе был мир и согласие. «Если будем стремиться, чтобы у каждого из нас был мир в душе, то мир будет властвовать в обществе и государстве», — заключил управделами УПЦ.
 
В тему: В Киеве Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра.
 

Тэги: Крещение, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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