В прошлом году бюджет потратил на перелеты Зеленского в 2 раза больше, чем ранее

Главное: На перелеты делегаций с участием президента Украины Владимира Зеленского Государственное управление делами в 2021 г потратило 40,2 млн грн. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Детали: Государственное управление делами в 2021 году потратило 40,2 млн грн на официальные полеты президента Украины Владимира Зеленского и его делегаций. Как сообщает «Экономическая правда», наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту «Киев-Кеплавик-Вашингтон-Сан-Франциско-Лос-Анджелес-Вашингтон-Кеплавик-Киев» в августе — более 8,4 млн грн.

Официальный визит президента Украины в Соединенные Штаты, главной целью которого было проведение переговоров с президентом США Джо Байденом длился два дня — с 31 августа по 1 сентября.

Еще в 4,2 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Среди наиболее затратных перелетов также: в Объединенные Арабские Эмираты — за 1,68 млн грн; в Глазго на 26-й Климатический саммит ООН — за 1,5 млн грн; в Брюссель на «Саммит восточного партнерства» — за 1,5 млн грн; в Париж на переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном — за 1,2 млн грн; и в Катар — за 1,1 млн грн.

Таким образом, в прошлом году расходы на полеты Зеленского по сравнению с предыдущим годом выросли почти вдвое.

В то же время на внутренние авиаперевозки главы государства ГУД в 2021 г потратило вдвое меньше, чем в 2020-м — всего 4,7 млн. грн.

Отметим, что в 2020 г передвижение между государствами было серьезно ограничено в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В тему: Визит президента Украины Владимира Зеленского в конце 2020 года в Ивано-Франковскую область и дальнейший отдых в резиденции «Синегора» обошелся украинскому бюджету почти в 400 тысяч гривен.